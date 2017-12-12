"Россия сегодня" покажет лучшую социальную рекламу

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. 19 декабря 2017 года в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс". Победители будут объявлены в семи основных номинациях (видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация), а также в шести специальных: "Наш характер", "Трендсеттер года", "Признание интернета", "Будь здоров", "Безопасная езда", "Дети — наше все". Главной интригой конкурса станет вручение "Гран-при". Участие в церемонии примут члены жюри конкурса, руководители и представители федеральных и региональных органов государственной власти.

Перед началом торжественной церемонии награждения член жюри конкурса, президент Клуба Арт-директоров России, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Александр Алексеев проведет мастер-класс "Практические приемы современной социальной рекламы. Этос, пафос и логос".

В оргкомитет конкурса в 2017 году поступило более полутысячи заявок от представителей органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ. В ноябре 2017 года любой пользователь интернета, имеющий аккаунт в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), мог не только ознакомиться с присланными на конкурс образцами социальной рекламы, но и проголосовать за лучшие, по его мнению, работы в семи основных номинациях. Работа, набравшая наибольшее количество лайков, будет награждена в номинации "Признание интернета".

Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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