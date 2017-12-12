МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общественная палата России (ОП РФ) намерена подготовить к президентским выборам 2018 года порядка 100 тысяч общественных наблюдателей, рассказал секретарь ОП Валерий Фадеев на презентации доклада о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.

Президент России Владимир Путин в декабре подписал федеральный закон, который позволяет членам ОП РФ быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов. Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

"Я сказал, что нам нужно подготовить 100 тысяч наблюдателей. Сможем ли мы подготовить 100 тысяч — я не знаю, но это было бы правильно. Но ясно, что это много десятков тысяч наблюдателей. Мы здесь будем обращаться к региональным палатам за помощью", — сказал Фадеев.

Он уточнил, что ОП подписала соглашение с Центризбиркомом и начинает работу в регионах.

"Где-то будем поддавливать, где-то будем помогать. Создаются рабочие группы, которые будут прорабатывать, как это делать. Будет создана система обучения на базе Центризбиркома", — добавил секретарь ОП.