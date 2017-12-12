В России разработают меры по борьбе с мошенниками-лжеволонтерами

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Общественная палата РФ намерена вместе со структурами МВД и Следственного комитета проработать порядок работы со случаями мошенничества, связанными с деятельностью лжеволонтеров и мнимых благотворительных организаций, говорится в проекте итогового доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.

В августе этого года Общественная палата (ОП) РФ обратилась в органы внутренних дел с просьбой предоставить данные по количеству полученных обращений о лжеволонтерстве и мошенничестве в области благотворительности. В ответ на запрос ОП РФ МВД сообщило, что ведомственной статистикой не предусмотрен учет сведений о фактах мошенничества, связанных с деятельностью лжеволонтеров и мнимых благотворительных организаций, осуществляющих сбор денежных средств в общественном транспорте и на улицах российских городов.

"В связи с этим необходима доработка законодательства для защиты граждан и благотворительных организаций от мошенничества. Общественная палата Российской Федерации планирует совместно со структурами МВД и Следственного комитета проработать порядок работы со случаями мошенничества", — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

При этом среди россиян, участвующих в благотворительности, сохраняется низкий уровень доверия к благотворительным организациям, отмечается в документе. Также в ОП РФ предлагают ввести систему верификации добровольческих организаций.

"Любое движение может объявить, что у него есть какое угодно количество волонтеров, проверить это невозможно. Необходимо создать условия для верификации добровольческих организаций. Это создаст дополнительные барьеры для недобросовестных организаций", — отмечается в докладе.