Собянин назвал приоритеты в работе властей Москвы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции и подчеркнул, что безусловным приоритетом для столичных властей является усиление социальной поддержки семей с детьми, людей с ограниченными возможностями и пожилых.

"Это наш основной закон, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Конституция является фундаментом устойчивого развития России как демократического государства, задает высокие правовые и социальные стандарты жизни граждан, провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью", — говорится в телеграмме Собянина, опубликованной на официальном портале мэра.

Он подчеркнул, что в центре масштабных программ, которые реализуются в городе, в первую очередь, стоят интересы и благополучие москвичей. Градоначальник напомнил, что в Москве создают комфортную городскую среду, развивают транспортную инфраструктуру, улучшают работу поликлиник и больниц, также повышается доступность и качество образования, а получение государственных услуг становится более доступным.

"Наш безусловный приоритет — усиление социальной поддержки семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья и москвичей старшего поколения", — отметил мэр.

С каждым годом, по словам Собянина, Москва меняется к лучшему и становится более удобной для жизни, и "основой этих перемен являются гарантии и нормы, закрепленные в Конституции".