Аэропорт Абакана возобновил работу, приостановленную из-за снегопада

КРАСНОЯРСК, 12 дек — РИА Новости. Международный аэропорт Абакана, который был закрыт в понедельник из-за обильного снегопада, возобновил работу и действует согласно расписанию, сообщили во вторник РИА Новости в аэропорту.

Ранее в пресс-службе сообщили, что с раннего утра 11 декабря аэропорт был закрыт для приема-выпуска воздушных судов, в связи с сильным снегопадом. В течение всего дня в аэропорту шла интенсивная работа по уборке снега с взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона.

"Аэропорт открыт и работает в нормальном режиме. Сегодня оба рейса ушли согласно расписанию", — сказала собеседница агентства.