В "Зарядье" пройдут новогодние мастер-классы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Научный Новый год готовятся отпраздновать в парке "Зарядье": с 17 декабря по 8 января москвичи и гости столицы смогут принять участие в научных мастер-классах, сообщается на официальном портале мэра Москвы во вторник.

"Предметом совместного исследования ученых и гостей парка станет сам праздник Новый год. На занятиях в павильоне "Заповедное посольство" можно будет узнать, почему у Деда Мороза красный нос, откуда взялась Снегурочка, как приготовить молекулярную икру к столу и еще много интересного и полезного", — отмечается в сообщении.

Директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб рассказал, что в лабораториях "Заповедного посольства" посетители смогут поучаствовать в необычных научных экспериментах. Например, получить горячий иней из кристаллов ацетата натрия.

"Кульминацией станет новогодняя елка для детей и взрослых, на которой можно будет узнать формулу Нового года", — отметил он.

Дети и взрослые также смогут создать нетающий лед и искусственный снег, соорудить кафтан Деда Мороза из современных теплоизоляционных материалов и проверить его свойства при помощи тепловизора.

"Участникам занятия "Икра. Сделать самому" расскажут, какой бывает икра, как ее добывают, чем полезен и вреден этот продукт. Посетителей также научат готовить искусственную молекулярную икру со вкусами мяты, банана и шоколада", — сообщается на портале.

Новогодняя елка пройдет 25, 27 и 29 декабря в холле "Заповедного посольства". Угощать посетителей будут блюдами молекулярной кухни, а в завершение гости смогут полюбоваться праздничным салютом изо льда.