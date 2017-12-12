В России появятся новые дорожные знаки, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В России появится несколько десятков новых дорожных знаков и табличек, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), оказавшийся в распоряжении издания.

По данным газеты, среди новых знаков — "Въезд на перекресток в случае затора запрещен". Он будет использоваться для дополнительного обозначения "вафельной разметки", которая запрещает выезд на перекресток в случае затора, или перекрестка без подобной разметки.

Чтобы обозначить перекрестки, на которых разрешено переходить дорогу наискосок, будут использоваться знаки "Диагональный пешеходный переход". В местах вероятного появления людей с нарушением слуха будут устанавливать знак "Глухие пешеходы", а на дорогах, где трамвайные пути отделены от потока машин, появится знак "Выделенная трамвайная полоса".

На светофорах, в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки "Уступи всем, и можно направо". Он разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения. Кроме того, появятся знаки "Направление движения по полосе", "Начало полосы", "Конец полосы" и "Перестроение на параллельную проезжую часть".

ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. На основе информации, накопленной по результатам его применения, будет разработан новый национальный стандарт.