Евкуров: возвращающиеся в Россию из ИГ* будут отвечать на родине по закону

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ингушетия готова принять возвращающихся на родину жителей республики, в свое время примкнувших к вооруженным формированиям на Ближнем Востоке, но они должны понимать, что дома им предстоит отвечать за свои поступки перед законом, сообщил РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Я ранее уже говорил, что те, кто выехал из Ингушетии в Сирию и вступил в ряды боевиков, могут вернуться домой, но остается вопрос – как они это сделают? То ли они вернутся нелегально и будут продолжать преступную деятельность, то ли, наоборот, легально, раскаявшись и с просьбой о помощи", — сказал глава Ингушетии.

"Мы в республике готовы принять заявления от них самих или их родственников, но они должны понимать и быть готовыми к тому, что на родине их всех ждет разбирательство по закону, в том числе за участие в террористической деятельности или в пособничестве терроризму. И это не зависит от того, мужчины это или женщины, закон одинаков для всех", — подчеркнул Евкуров.

Он также сообщил, что российскими детьми, которых удалось вернуть на родину, безусловно, будут заниматься.

"(Будем) привлекать к этому процессу их бабушек и дедушек, которые, к сожалению, сами не смогли удержать своих детей от преступной деятельности, или же привлекать органы опеки и попечительства", — пояснил глава Ингушетии.

Как сообщалось ранее, около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

*Террористическая организация, запрещенная в России.