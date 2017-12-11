Эсеры готовят поправки о праве ТПП защищать предпринимателей в суде

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия" готовит к внесению в Госдуму законопроект, дающий право Торгово-промышленной палате (ТПП) выступать в качестве защитника предпринимателя в суде наряду с адвокатом, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

В понедельник Миронов принял участие во всероссийской акции в ТПП, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

"Фракция" Справедливая Россия" внесет в Госдуму законодательную инициативу… Мы даём право Торгово-промышленной палате РФ и торгово-промышленным палатам регионов в судах по заявлению потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого предпринимателя выступать в качестве защитника наряду с адвокатом", — заявил Миронов журналистам.

По его словам, данная мера расширит полномочия Торгово-промышленной палаты и "восстановит равенство в борьбе с коррупцией".