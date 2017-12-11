Жириновский предложил ввести звание "Честный чиновник"

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил для борьбы с коррупцией в России ввести звание "Честный чиновник".

"Мы хотим, чтобы не брали взятки, и боремся с этим уже 100 лет… Может, стоит ввести звание "Честный чиновник". Пускай в классе мальчика спросят: почему папа у тебя не честный чиновник, когда он получит такое звание? А нет звания — значит, папа берет взятки", — заявил Жириновский в ходе всероссийской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.