Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Зарплаты бюджетников вырастут в РФ с 1 января 2018 года на 4%, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Принять меры по увеличению с 1 января 2018 года на 4 процента обеспечиваемый за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года №583", — говорится в документе.