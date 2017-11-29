МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ выделил 208,4 миллиона рублей на повышение зарплат работников федеральных государственных учреждений культуры, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в среду.

"Из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 208,4 миллиона рублей. Дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников федеральных государственных учреждений культуры", — говорится в документе.

Как отмечается, принятое решение обеспечит в 2017 году достижение запланированных показателей зарплаты работников культуры.