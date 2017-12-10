МЧС планирует приобрести 18 самолетов Бе-200ЧС до конца 2024 года

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков, подводя итоги года, сообщил, что до конца 2024 года планируется поставить на вооружение ведомства 18 самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

"В декабре мы ожидаем поставки еще двух самолетов. Авиация будет приобретаться в дальнейшем, чтобы до конца 2024 года на вооружении стояли 18 самолетов Бе-200ЧС. Они работают сегодня не только на территории Российской Федерации. Самолеты-амфибии доказали свою эффективность и при тушении пожаров за рубежом — в Португалии, Израиле и в других странах", — рассказал Пучков в интервью "Российской газете".

Как пояснил министр, в МЧС до настоящего времени было недостаточно этих самолетов в связи с трудностями переноса производства с одного завода на другой. По словам Пучкова, в этом году ведомство получило два самолета Бе-200ЧС.

Он отметил, что в 2017 году большое внимание уделялось оснащению реагирующих подразделений МЧС. По его словам, впервые в истории утвержденной формой спасателей стали футболки, джинсы и кроссовки.

"Впервые в истории утверждены такие удобные вещи, как футболки-поло, джинсы, кроссовки и многое другое, что уже начинает поступать в наши пожарно-спасательные подразделения", — сказал Пучков.

Как добавил глава МЧС, у личного состава федеральной противопожарной службы и у всех соответствующих служб появились самая современная боевая одежда и экипировка для работы в условиях жаркого климата и в Арктике.