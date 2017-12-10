В SERB прокомментировали срыв показа фильма о Донбассе на "Артдокфесте"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Лидер движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) прокомментировал отмену показа на фестивале "Артдокфест" фильма "Полет пули" о событиях в Донбассе.

Как отмечается в сообщении на сайте фестиваля, в воскресенье в зал киноцентра "Октябрь" ворвалась группа лиц с требованием прекратить сеанс. По словам организаторов, в помещении распылили "какой-то токсичный газ", из-за едкого запаха в зале "невозможно проводить показы".

"Фильму, прославляющему убийц русских, в России не бывать", — написал Бекетов в Facebook, добавив, что мероприятие было сорвано "совместными усилиями".

"Артдокфест-2017" проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Ранее организаторы заявили об отмене показа фильма украинских документалистов о войне в Донбассе "Война ради мира".

Сообщалось, что в этом решении "категорически отсутствует политическая мотивация", и оно было принято, исходя из соображений комфорта и безопасности людей. Организаторы посчитали, что "накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешской республики", где должна была состояться демонстрация фильма.