МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Союз чеченской молодежи проведет беседу с напавшими на студента РАНХиГС в Москве, сообщил радиостанции "Говорит Москва" председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.
По словам организаторов потасовки, поводом стали оскорбительные комментарии студента в адрес женщин-мусульманок, пояснила "Говорит Москва".
По мнению Тапаева, поведение нападавших недопустимо. Поэтому он собирается встретиться с ними и побеседовать о конфликте.
"Это обычное хулиганство. Неважно, мусульмане или христиане (потому что они парня заставили и перед христианами извиняться), поэтому, я думаю, что этот конфликт стал продолжением выяснения отношений в интернете. Такие физические меры предпринимать нельзя. Это, в любом случае, необоснованно. Я не знаю, с чего этот конфликт начинался, но, конечно, такие физические меры – и, тем более, несколько человек одного парня хватают на улице – конечно, это неправильно. Нужно в этом разбираться. Если человек оскорбил, есть другие варианты призвать его к ответу. Обязательно побеседуем. Я сам на них найду выход, пообщаюсь", — заявил председатель Союза.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту распространения в СМИ видеоролика с избиением студента.