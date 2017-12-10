МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Союз чеченской молодежи проведет беседу с напавшими на студента РАНХиГС в Москве, сообщил радиостанции "Говорит Москва" председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.

Ранее сообщалось, что из видеоролика, распространённого в СМИ, следует, что между студентами в Москве произошёл конфликт, в результате чего к одному из молодых людей была применена физическая сила. Конфликт был снят на камеру и выложен в социальную сеть.

По словам организаторов потасовки, поводом стали оскорбительные комментарии студента в адрес женщин-мусульманок, пояснила "Говорит Москва".

По мнению Тапаева, поведение нападавших недопустимо. Поэтому он собирается встретиться с ними и побеседовать о конфликте.

"Это обычное хулиганство. Неважно, мусульмане или христиане (потому что они парня заставили и перед христианами извиняться), поэтому, я думаю, что этот конфликт стал продолжением выяснения отношений в интернете. Такие физические меры предпринимать нельзя. Это, в любом случае, необоснованно. Я не знаю, с чего этот конфликт начинался, но, конечно, такие физические меры – и, тем более, несколько человек одного парня хватают на улице – конечно, это неправильно. Нужно в этом разбираться. Если человек оскорбил, есть другие варианты призвать его к ответу. Обязательно побеседуем. Я сам на них найду выход, пообщаюсь", — заявил председатель Союза.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту распространения в СМИ видеоролика с избиением студента.