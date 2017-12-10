Врачи назвали регионы с самой высокой заболеваемостью шизофренией

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского рассказали RT, где в России чаще всего болеют шизофренией.
Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Центральном федеральном округе. По данным центра за 2016 год, в ЦФО на 100 тысяч населения приходится 370,9 больных шизофренией. Следом идут Уральский (343,2) и Сибирский (343,1) округа.
Реже всего от шизофрении страдают на Северном Кавказе (288) и в Южном федеральном округе (299,2).
Медики также отметили, что наблюдается тенденция к спаду заболеваемости: в период с 2012 по 2016 годы число больных снизилось на 1,1% (с 493,7 до 488,5 тысячи человек).
Ранее эксперты назвали самые "депрессивные" регионы России. По данным за 2016 год, чаще всего от депрессии страдали жители Сибирского федерального округа — 96,6 случая на 100 тысяч населения. За ним расположились Центральный ФО (87,1) и Южный ФО (73,1).