Врачи назвали регионы с самой высокой заболеваемостью шизофренией

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского рассказали RT, где в России чаще всего болеют шизофренией.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Центральном федеральном округе. По данным центра за 2016 год, в ЦФО на 100 тысяч населения приходится 370,9 больных шизофренией. Следом идут Уральский (343,2) и Сибирский (343,1) округа.

Реже всего от шизофрении страдают на Северном Кавказе (288) и в Южном федеральном округе (299,2).

Медики также отметили, что наблюдается тенденция к спаду заболеваемости: в период с 2012 по 2016 годы число больных снизилось на 1,1% (с 493,7 до 488,5 тысячи человек).

Разницу в распространенности болезни по регионам врачи пока объяснить не могут. По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем центра Бориса Казаковцева, для этого необходимы специальные исследования по медико-географическим данным и анализ качества оказания психиатрической помощи в регионах — например, ее своевременности, а также информированности населения о заболевании и лечении.

Ранее эксперты назвали самые "депрессивные" регионы России. По данным за 2016 год, чаще всего от депрессии страдали жители Сибирского федерального округа — 96,6 случая на 100 тысяч населения. За ним расположились Центральный ФО (87,1) и Южный ФО (73,1).