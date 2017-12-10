Мальчики из синтола, девочки из вазелина. Как россияне уродуют себя

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анна Криволапова. Интернет-продажи синтола выросли в несколько раз. Если раньше препарат был популярен только среди бодибилдеров — с помощью этого масла "надували" мышцу для объема, то сейчас его открыли для себя и девушки, которые не могут себе позволить дорогие процедуры красоты. Медики, обеспокоенные повальным увлечением молодежи инъекциями, бьют тревогу: последствия не заставят себя ждать. Чем опасен синтол и что еще закачивают в себя в погоне за дешевой красотой — в материале РИА Новости.

Губы, попа… а где голова?

"Синтоловый мальчик" Кирилл Терешин буквально за месяц стал любимым фриком страны. Парня, вкачавшего в себя литры масла для культуристов, активно обсуждают и осуждают. ТВ-эфиры, интервью, фотосессии. Прославиться оказалось просто — всего несколько литров синтола в мышцы. Число подписчиков на его страницы в соцсетях растет в геометрической прогрессии. Пока "руки-базуки" (такое прозвище придумал для себя 21-летний Кирилл) продолжает купаться в лучах славы, эксперты, врачи и спортсмены в один голос предупреждают о том, какие ужасные последствия ждут парня от передозировки синтола — вплоть до ампутации рук.

Пока одни крутят пальцем у виска и смеются над липовым бодибилдером, другие срочно ищут, где можно приобрести "чудо-препарат". Спрос, как известно, рождает предложение.

Под видом покупателя корреспондент РИА Новости вступила в переписку с одним из продавцов синтола, который рассказал, что после "триумфа" Терешина — заказов масса. Раньше в неделю у него было от силы десять покупателей, теперь же мессенджеры разрываются от сообщений. Поскольку я девочка и раздутые руки мне ни к чему, поинтересовалась: можно ли синтолом подкачать губы?

"Да, губы, попу, грудь — все можно, — заверил продавец. — Все безопасно, только одно побочное действие — температура до 37 градусов в первые дни держится".

Зато потом, гарантирует делец, будешь красавицей, еще лучше Анджелины Джоли. Продавец уверяет, что, кроме повышения температуры, больше никаких проблем со здоровьем не предвидится. "Эффект моментальный и длительный, товар американский, качественный", — рекламирует он. Более того, "добрый человек" в деталях рассказал, как в домашних условиях правильно подкачать губы.

За 200 миллилитров "чудо-масла" просят чуть больше двух тысяч рублей. Если подсчитать, сколько стоит в хорошем салоне красоты инъекция гиалуроновой кислоты, выгода кажется несомненной. Поэтому на "бюджетную красоту" желающих находится много. Бизнес процветает.

Советы бывалого

"Это подделка. Такой препарат рассосется за неделю", — разбивает мои мечты об идеальных губах "опытный" Кирилл Терешин. По его словам, он изобрел свой фирменный инъекционный коктейль, который усваивается организмом, но не исчезает.

"Я сам свой продукт изготовил. Сам своей головой придумал это за полгода. Никто никогда не догадается, что я делаю. Да и к лучшему, что не узнают. Не хочу, чтобы кто-то был таким же, как я. Я придумал свою цель, ее никто не должен повторить", — хвастается Терешин.

Приходится поверить ему на слово и без сожаления расстаться с мечтами о дешевом апгрейде лица.

Жестокая реальность

Однако врачи не столь оптимистичны в отношении Кирилла. У них нет сомнений, что побочный эффект от этого препарата так или иначе проявится через несколько лет. Поскольку синтол на 80 процентов синтезирован из нефтепродуктов, а значит, является чужеродным для организма человека. Даже если поначалу все хорошо, "сюрпризы" последуют через пару лет, причем не самые приятные. Одному любителю синтола спустя пять лет пришлось удалить часть бицепса. При неправильном введении масло может попасть в кровь, после чего нарушится работа головного мозга, что в итоге приведет к инсульту.

Правда, если недавно Кирилл говорил, что хочет и дальше "работать" с синтолом, то в комментарии РИА Новости он признался, что больше инъекций не будет. Однако от бодитрансформации в целом он не намерен отказываться.

"Я не советую это никому делать. Это некрасиво и очень больно. Но мне нравится некрасивое тело. Мышцы с венами, чтоб это смотрелось фриково и уродливо… Но синтолом я накачиваться больше не буду. Сейчас готовлюсь к трансформации тела, которую никто еще в мире не делал", — интригует молодой человек.

Вазелиновое дело

Независимо от того, закончит он эксперименты с синтолом или нет, врачи пророчат, что толпу последователей Кирилла долго ждать не придется. А значит, медикам прибавится работы.

Впрочем, есть примеры и пострашнее, чем "эксперименты" 21-летнего Терешина. Так, одна хитрая косметолог придумала накачивать своих клиенток вазелиновым маслом. За какие-то 40 тысяч рублей они получали комплексом идеальную попу, грудь и губы. Причем ее опыт переняли и другие горе-косметологи. Повальное увлечение вазелиновыми инъекциями сильно коснулось Северного Кавказа. В Чечне и Дагестане девушки рекламируют друг другу такой способ апгрейда.

Врачи хватаются за голову. "Вазелин — это канцероген, его категорически нельзя вводить под кожу. Да, пару месяцев все красиво и пухло, как и хотят пациентки. Но потом образуются устойчивые олеиновые опухоли, их крайне сложно извлекать из организма", — объясняет кандидат медицинских наук, пластический хирург Казбек Кудзаев, прооперировавший не одну жертву вазелиновых инъекций.

По словам доктора, восстановить здоровье после введения вазелина невозможно. Масло образует по всей поверхности жировой ткани опухоли.

Мариана Далаева (имя и фамилия изменены по просьбе героини. — Прим. ред.) специально из Москвы приехала в дагестанский Хасавюрт, чтобы сделать себе грудь. Вазелин ввели под кожу, сказали делать массаж. Спустя месяц грудь стала болеть, опухла, а потом и вовсе почернела. "Мне уже хотели удалять грудь, еле спасли, но весь вазелин не получилось извлечь, какие-то частички остались. Теперь кожа у меня синюшного цвета и в рубцах", — горько сожалеет молодая женщина.

© Фото : из архива героя публикации Пациентка, пострадавшая от вазилиновых инъекций © Фото : из архива героя публикации Пациентка, пострадавшая от вазилиновых инъекций

На восстановление здоровья ей пришлось потратить 150 тысяч рублей и взять для этого кредит. Тогда как вазелиновая грудь обошлась ей всего в 15 тысяч.

Роза Тангиева перенесла клиническую смерть во время удаления вазелина из ягодиц. Медикам пришлось вырезать правую ягодичную мышцу пациентки, после чего началась обширная потеря крови.

Пластический хирург предупреждает: если вазелин из груди и ягодиц еще можно попробовать извлечь, то из губ — без вариантов. Зачастую пациентки остаются на всю жизнь обладательницами синюшных "пельменей" на своем лице.

За последние пять лет было возбуждено более десятка уголовных дел против косметологов-"вазелинщиц". Однако ни ужасные последствия, ни тюрьма не останавливают женщин. "С 2012 года и по сей день ко мне потоком идут клиентки, напичканные вазелином", — констатирует Казбек Кудзаев. "Синтоловым" пациентам он также дает неутешительные прогнозы.