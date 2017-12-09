Росгидромет назвал возможную причину неприятного запаха в Москве

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Неприятный запах в Москве мог стать следствием очистных работ на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) "Некрасовка" на юго-востоке города, сообщил радиостанции "Говорит Москва" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В Некрасовке проводили выемку, очистные работы… Как раз вчера слабый ветер был, антициклональный гребень, поэтому все, что выкопали наружу, всё это прибило к земле. Метеоусловия не способствовали быстрому переносу того, что там вскрыли", — сказал Варакин.

В пятницу некоторые СМИ сообщили о некой аварии в центре Москвы, в результате которой в воздухе якобы появился кислый и едкий запах. При этом упоминался район Чистых прудов, Покровки и Цветного бульвара. Представитель столичного главка МЧС сообщил РИА Новости, что мобильная лаборатория МЧС не зафиксировала превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в центре Москвы после жалоб нескольких человек.