Росгидромет назвал возможную причину неприятного запаха в Москве

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Неприятный запах в Москве мог стать следствием очистных работ на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) "Некрасовка" на юго-востоке города, сообщил радиостанции "Говорит Москва" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В пятницу некоторые СМИ сообщили о некой аварии в центре Москвы, в результате которой в воздухе якобы появился кислый и едкий запах. При этом упоминался район Чистых прудов, Покровки и Цветного бульвара. Представитель столичного главка МЧС сообщил РИА Новости, что мобильная лаборатория МЧС не зафиксировала превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в центре Москвы после жалоб нескольких человек.