Москвичи пожаловались на неприятный запах

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Специалисты продолжают мониторинг атмосферного воздуха после жалоб москвичей на неприятный запах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно сообщению, специалисты сети наблюдения и лабораторного контроля Москвы измерили качество воздуха на присутствие вредных веществ. Экспресс-исследования не показали превышений предельно-допустимых концентраций сероводорода в воздухе.

"Ветер с порывами до пяти — десяти метров в секунду будет способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна. Экологическая обстановка в городе улучшится. Однако мониторинг атмосферного воздуха в Москве продолжается", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в период с 00.00 до 09.00 9 декабря в ГУМЧС России по Москве поступило 21 обращение из-за постороннего запаха в ЦАО, СВАО, ЮВАО, ЮАО. Всего были приняты 115 обращений.

В пятницу некоторые СМИ сообщили о некой аварии в центре Москвы, в результате которой в воздухе якобы появился кислый и едкий запах. При этом упоминался район Чистых прудов, Покровки и Цветного бульвара. Представитель столичного главка МЧС сообщил РИА Новости, что мобильная лаборатория МЧС не зафиксировала превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в центре Москвы после жалоб нескольких человек.