Россию ошибочно назвали самой пьющей страной в мире

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россию считают самой пьющей страной в мире, однако это утверждение не соответствует действительности, говорится в исследовании института Ipsos "Опасности восприятия 2017".

Аналитическая компания провела онлайн-анкетирование в 38 странах, чтобы выяснить, насколько сильно искажено представление интернет-пользователей о ключевых глобальных вопросах: от угрозы терроризма до проблемы подростковой беременности.

В числе популярных заблуждений оказался стереотип, согласно которому самая пьющая страна в мире — Россия. Это утверждение поддержали 43% опрошенных. На второе место респонденты поставили США (31%), на третье — Германию (19%). В "пятерку лидеров" также вошли Великобритания и Франция.

Лишь немногие участники исследования выбрали Бельгию, которая действительно является страной с наибольшим количеством потребляемого алкоголя — 12,6 литра чистого спирта на человека ежегодно. Второе место занимает Франция (11,5 литра), а третье — Германия (11 литров). Вслед за ними идут Венгрия и Польша. Россия в этом списке занимает седьмое место из 38. По мнению экспертов, подобная ошибка восприятия связана с массовой культурой: в отличие от бельгийцев, русских и американцев часто изображают алкоголиками.

Самыми трезвыми странами респонденты назвали Малайзию, Израиль, Сингапур, Саудовскую Аравию и Индонезию. Отчасти они оказались правы: последние две страны, где потребление алкоголя составляет 0,09 литра чистого спирта на человека в год, делят 37 место в рейтинге.