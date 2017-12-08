Проект RT о революции 1917 года взял серебро на фестивале рекламы Red Apple

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Международный проект телеканала RT #1917LIVE занял второе место на фестивале рекламы Red Apple.
Авторы исторической онлайн-реконструкции получили серебро в номинации "Лучшая промокампания в области digital-маркетинга". Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила организаторов проекта. " Продолжаем собирать награды. #1917LIVE взял серебро на фестивале red apple. Поздравляю, ребята," — написала она в Twitter.
Продолжаем собирать награды. #1917LIVE взял серебро на фестивале red apple. Поздравляю, ребята. pic.twitter.com/tyazc4W5UT— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 8 декабря 2017 г.
Проект RT "#1917LIVE: Что, если бы Twitter существовал 100 лет назад?" воссоздает в популярной соцсети события революционного 1917-го года "в режиме реального времени". Ранее он занял первое место в номинации "Лучший образовательный проект" на премии Shorty Social Good Awards.