Собянин назвал реновацию жилья в Москве глобальным проектом

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Проект реновации ветхого жилищного фонда Москвы является глобальным, одним из самых крупных в мире, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году мы с помощью, при поддержке президента России приняли глобальный проект по реновации старого московского жилья — хрущевок, пятиэтажек, построенных в 60-е годы", — заявил мэр на традиционном предновогоднем приеме дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.

Московский мэр назвал реновацию в Москве одним из самых крупных подобных проектов в мире. "Он охватывает около миллиона москвичей. Впервые в мире такой проект реализуется так, что на жителей, которые будут переселяться в новое жилье, не будут возлагаться никакие обязанности по дополнительной оплате замены ветхого жилья на новое", — пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что жилищный фонд Москвы в последующие годы будет планово обновляться и соответствовать самым требовательным мировым стандартам.