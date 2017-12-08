Собчак аккредитовалась на итоговую пресс-конференцию Путина

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентской гонке в 2018 году, аккредитовалась на ежегодную большую пресс-конференцию главы государства Владимира Путина. Список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.

Нынешняя большая пресс-конференция, которая пройдет 14 декабря в Москве, станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. Путин в ходе поездки в Нижний Новгород заявил, что намерен участвовать в выборах-2018.

Собчак ранее говорила, что, по ее мнению, Путин выиграет на грядущих выборах, но она все равно намерена принять участие в кампании, в которой позиционирует себя как кандидат "против всех".

В этом году на пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1640 человек.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

В 2016-м общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика: ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1437 человек.