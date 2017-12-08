МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Рекордное количество сотрудников СМИ — 1640 человек — аккредитовались на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря в Москве. Список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.
В 2016 году общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика — ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное на тот момент количество представителей СМИ — 1437 человек.
Нынешняя большая пресс-конференция станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. В среду Путин в ходе поездки в Нижний Новгород заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2018 году.