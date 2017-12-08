МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Рекордное количество сотрудников СМИ — 1640 человек — аккредитовались на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря в Москве. Список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

В 2016 году общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика — ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное на тот момент количество представителей СМИ — 1437 человек.

Нынешняя большая пресс-конференция станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. В среду Путин в ходе поездки в Нижний Новгород заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2018 году.