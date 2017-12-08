Опрос показал, как россияне оценивают распределение бюджетных средств

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Почти половина россиян (47%) считает, что средства из государственного бюджета России расходуются в целом неправильно, 20% придерживаются противоположного мнения, показал опрос, проведенный фондом "Общественное мнение".

По данным исследования, по мнению 57% россиян, именно на здравоохранение, физическую культуру и спорт выделяется мало средств в рамках бюджета России. Также среди плохо финансируемых областей 48% респондентов назвали образование, 40% — социальную помощь населению, 23% — ЖКХ.

Более четверти (28%) опрошенных отметили, что на международные отношения и строительство олимпийских объектов тратится слишком много средств, 13% респондентов назвали такой сферой оборону.

Кроме того, среди неправильных примеров расходования бюджетных средств респонденты указали воровство и коррупцию, излишнюю помощь другим странам, выделение им кредитов, списание долгов и чрезмерно высокие зарплаты чиновников, депутатов, расходы на содержание госаппарата.

Опрос был проведен 2-3 декабря в 104 населенных пунктах РФ. Всего в исследовании приняли участие 1500 человек.