САРАНСК/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости. Новый проспект открылся в столице Мордовии Саранске в пятницу в рамках мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, его назвали именем Российской Армии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, на территории проспекта установлена стела в честь Российской армии — почти девятиметровое с постаментом сооружение венчает эмблема Вооруженных сил России, а в центре фронтальной части — подсвеченная надпись "Проспект Российской Армии".
"Сегодня действительно исторический день, он исторический не только для Мордовии, не только для Приволжского федерального округа (ПФО), он исторический сегодня для всей нашей великой России. У нас в России десятки улиц, площадей, проспектов назывались именем Советской Армии, и вот сегодня впервые за постсоветскую историю мы возрождаем эту славную традицию, и называем новый проспект, построенный в Саранске, проспектом Российской Армии", — сказал полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич на церемонии открытия.
4.2%Преимущественно по призыву
47.2%Преимущественно на контрактной основе
39.9%Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву
8.7%Призывников и контрактников в армии должно быть поровну
Он также выразил уверенность, что "после сегодняшнего дня многие города, многие наши регионы подхватят это начинание, и появятся улицы, проспекты, скверы Российской Армии".
Глава Мордовии Владимир Волков на мероприятии сообщил, что новый проспект – "настоящее украшение любимого города, важный шаг в создании его современного облика".
По его словам, "Юбилейный" — это самый перспективный микрорайон Саранска, в котором будут жить около 30 тысяч человек. "Но у нас есть еще одна хорошая задумка — обустроить здесь современный парк "Патриот" (в нем планируется разместить образцы военной техники) и мы попросили Минобороны помочь нам в создании этого парка … Этот очень важный проект для военно-патриотического воспитания молодежи", — пояснил Волков.
Глава республики подчеркнул, что региональные власти "обязательно продолжат работу по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, развитию юнармейского и кадетского движений, поддержке поисковиков и волонтеров, пропаганде воинской славы, а также заботу о ветеранах и людях старшего поколения".
"Наш долг из поколения в поколение передавать эстафету правды о героизме нашего народа, сохранить имена и военные реликвии", — отметил Волков.
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