В Коми опровергли сообщения о награждении "Семьи года" термосом

Министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова во время вручения семье Щукиных из Сосногорска награды за победу в номинации Многодетная семья

Министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова во время вручения семье Щукиных из Сосногорска награды за победу в номинации Многодетная семья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Власти Коми опровергли информацию о том, что семья из Сосногорска с девятью детьми получила за победу во всероссийском конкурсе "Семья года" термос от имени главы республики Сергея Гапликова; подарок от руководителя региона будет вручен к Новому году.

Согласно материалам республиканского министерства образования, в конце ноября заместитель председателя правительства Коми, министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова вручила семье Щукиных из Сосногорска награду за победу в номинации "Многодетная семья" в рамках всероссийского конкурса "Семья года". В этой семье девять детей, из них шесть несовершеннолетних, в том числе ребенок с ограниченными возможностями. По сообщениям региональных СМИ, наградой Щукиным стал термос, якобы врученный от имени главы Коми, что вызвало широкий общественный резонанс.

"Информация о том, что многодетная семья Щукиных получила в подарок термос от имени главы республики Коми Сергея Гапликова, не соответствует действительности. Подарка от главы еще не было. Но, как и было запланировано ранее, он обязательно будет накануне Нового года", — сказал РИА Новости представитель администрации главы региона.

Он не уточнил, какой подарок приготовлен для многодетной семьи от имени руководства республики, сославшись на желание устроить сюрприз. Собеседник агентства также не уточнил, от чьего имени Щукиным был вручен термос.