В Коми опровергли сообщения о награждении "Семьи года" термосом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Власти Коми опровергли информацию о том, что семья из Сосногорска с девятью детьми получила за победу во всероссийском конкурсе "Семья года" термос от имени главы республики Сергея Гапликова; подарок от руководителя региона будет вручен к Новому году.
"Информация о том, что многодетная семья Щукиных получила в подарок термос от имени главы республики Коми Сергея Гапликова, не соответствует действительности. Подарка от главы еще не было. Но, как и было запланировано ранее, он обязательно будет накануне Нового года", — сказал РИА Новости представитель администрации главы региона.
Он не уточнил, какой подарок приготовлен для многодетной семьи от имени руководства республики, сославшись на желание устроить сюрприз. Собеседник агентства также не уточнил, от чьего имени Щукиным был вручен термос.