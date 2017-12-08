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Общество

ВЦИОМ: РФ по уровню готовности к будущему находится на 12-м месте из 20

14:2308.12.2017
(обновлено: 14:25 08.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного, мавзолей В.И. Ленина и Спасскую башню Московского кремляВид на Собор Василия Блаженного, мавзолей В.И. Ленина и Спасскую башню Московского кремля
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия, согласно сводному индексу готовности к будущему по различным показателям, в том числе, по уровню развития экономики, науки, образованности населения, гражданской активности, из двадцатки лидирующих стран мира находится на 12-й позиции; лидером является Германия, свидетельствуют данные, представленные ВЦИОМ.

ВЦИОМ подготовил и представил индекс готовности к будущему среди 20 лидирующих стран по нескольким ключевым факторам.

"Хотели понять, какая из стран имеет наилучшие шансы остаться лидером или стать лидером через 10-15 лет",- пояснил в ходе международного социологического марафона в МИА "Россия сегодня" гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

"По сводному индексу готовности к будущему по всем показателям среди 20 лидирующих стран мира находится Германия, на втором месте США, на третьем — Великобритания. Россия на мистическом 12-м месте",- отметил социолог.

Он рассказал, что по индикатору "Готовность к будущему по направлению экономика" первое место заняла Германия, затем идут США и Япония.

"Среди аутсайдеров Аргентина, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и, увы, Россия", — отметил Фёдоров.

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По индикатору "Наука", где главными признаками являются результативность уже сегодняшнего вклада в науку, уровень и формы господдержки научных исследований, наличие серьёзных научных прорывов, на первом месте США. "Им в спину дышат Германия и Япония… Россия в середине на 10-й позиции", — добавил гендиректор ВЦИОМ.

По индикатору "Ресурсы и экология", где учитывается создание страной системы переработки отходов, рациональное использование природных ресурсов и доступность основных ключевых ресурсов, на первое место среди 20 стран вышла Великобритания. "Россия несмотря на то, что мы являемся одной из основных ресурсодобывающих стран сегодня, находится в конце списка — на 19-м месте",- сообщил Фёдоров.

В сфере "Технологии" на первом месте — Япония, Россия — на 12-м месте. В сфере "Образование" — на первом месте — США, Россия — 12-я позиция. По степени "Международное влияние" лидером является Германия, Россия вновь на 12-й позиции. По индикатору "Система управления", где оценивались устойчивые институты, система противодействия коррупции, повышение эффективности работы государственного и административного аппарата, на первом месте — Великобритания, потом идёт Австралия и США. Россия на 13-й позиции.

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По индикатору "Безопасность и суверенитет" на первом месте — США, Россия на 6-й позиции. В сфере "Общество", в которой оценивался высокий уровень гражданской активности, удовлетворенность жизнью, высокая продолжительность жизни, лидером является Япония, на второй позиции Германия, на третьей — Великобритания. Россия опять на 12-м месте.

В сфере "Культура и коммуникации" на первом месте Великобритания, у России 12-я позиция.

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