Володин не поддержал предложение о поездке депутатов на Олимпиаду

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не поддержал предложение о поездке депутатов на Олимпийские игры.

"Если мы не можем обеспечить возможность выступления нашим спортсменам под нашим флагом, от имени нашей страны, нам там делать нечего", — сказал Володин на заседании Госдумы.

"Давайте, коллеги, тему закроем. А те, кто собирается ехать, есть возможность за свой счет написать (заявление об отпуске)", — добавил председатель нижней палаты.

С предложением о поездке депутатов на Олимпиаду в Южную Корею для поддержки спортсменов РФ, которые могут изъявить желание поехать на Олимпийские игры, выступил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Валерий Газзаев.

"Я беседовал со многими депутатами, которые изъявили желание и попросили, если это возможно, вместо апрельского отпускам – две недели который — поехать в феврале и поддержать тех спортсменов, их не очень много будет, но мы должны поддержать тех спортсменов, болеть за них, петь гимн", — сказал Газзаев.