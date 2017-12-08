Глава СПЧ назвал главное событие года в правозащитной сфере

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает открытие общенационального мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби" и другие шаги по восстановлению исторической памяти главными в этом году достижениями в правозащитной сфере, рядом с ними меркнут многие другие успехи в этой области.

"Этот год – год 100-летия революции – прошел для нас под знаком восстановления исторической памяти. Право знать подлинную историю своего народа — это тоже одно из прав человека. Для меня лично самым важным событием года стало открытие 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий , общенационального мемориала жертвам", — сказал Федотов в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня прав человека.

Это место, куда "могут и должны приходить все поколения граждан, чтобы на всю жизнь получить прививку от соблазнов тоталитаризма", подчеркнул правозащитник. Он напомнил, что двумя месяцами ранее на Бутовском полигоне открылся мемориал "Сад памяти", а в ноябре в Екатеринбурге был открыт мемориал "Маски скорби. Европа-Азия", созданный по проекту Эрнста Неизвестного.

"Рядом с этими главными событиями меркнут многие другие достижения в правозащитной сфере: корректировка законодательства о ведомственных общежитиях, облегчение механизмов получения российского гражданства, изменение правоприменительной практики в отношении НКО-иностранных агентов, создание правовой базы для пополнения ОНК и так далее. За каждым таким изменением – судьбы многих тысяч людей", — добавил глава СПЧ.