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Общество

Минздрав уточнил, что изменится при лицензировании клиник, делающих аборты

12:3808.12.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКабинет акушера-гинеколога. Архивное фотоКабинет акушера-гинеколога. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вводимое с 12 декабря лицензирование клиник, проводящих аборты, не создаст проблем для этих медорганизаций, их число не сократится, зато такая мера обезопасит пациентов, заявила РИА Новости главный акушер-гинеколог РФ, академик РАН, профессор Лейла Адамян.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко
© РИА Новости / Александр Натрускин
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С 12 декабря для проведения абортов клиникам будет требоваться отдельная лицензия. Сейчас аборты вправе осуществлять клиники, имеющие лицензию на оказание медицинских услуг по акушерству и гинекологии.

"Указанная мера принимается с целью упорядочения процедуры искусственного прерывания беременности, оптимизация статистической отчетности, а также совершенствование государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, процедура лицензирования начнется 12 декабря 2017 года", — рассказали РИА Новости в Минздраве РФ.

В ведомстве отметили, что Минздрав уделяет большое внимание профилактике абортов.

"Благодаря работе при женских консультациях и родильных домах более 1,5 тысяч кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи число абортов за 5 лет снизилось на 25% – почти на 250 тысяч случаев", — заявили в ведомстве.

Адамян убеждена, что клиники не пострадают от вводимых мер.

Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В России число абортов снизилось почти на 100 тысяч за год
"Ничего страшного для клиник в этом нет. Если учреждение имеет все условия для выполнения абортов, то его залицензируют, и оно будет спокойно выполнять эту задачу. Число клиник, выполняющих аборты, не должно сократиться. Иногда в таких учреждениях нет условий, нет аппаратуры, нет анестезиолога или ещё чего-то. Они будут более полноценными, и (там) будет больше условий", — заявила эксперт.

Эксперт добавила, что никакого риска возникновения подпольных организаций нет.

"Число абортов снизилось значительно, в министерстве здравоохранения приняты беспрецедентные меры по снижению числа абортов. К ним относится неделя тишины: если женщина приходит до 12-11 недель делать аборт, то ей дается время, чтобы подумать. Делается ультразвук, показывается сердцебиение плода, а вдруг она ошиблась в чем-то, вдруг это влияние стресса, необдуманное решение", — добавила Адамян.

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл ранее подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. По его словам, запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом РПЦ считает целесообразным их вывод из системы ОМС.

Баннер перед входом в кабинет психолога предабортного консультирования, Подольск
© РИА Новости / Мария Шустрова
"Иногда достаточно купить сапоги": как женщин спасают от подпольных абортов
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что средства, которые могли бы высвободиться из системы ОМС в случае выведения из нее абортов, невелики и не имели бы существенного влияния на бюджет. Замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав РФ не поддерживает выведение из системы ОМС абортов, так как эта мера приведет к дискриминации отдельных категорий женщин. Экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве, решения которой носят рекомендательный характер, в свою очередь решила отклонить общественную инициативу о выведении абортов из системы ОМС в России.

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