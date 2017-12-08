Минздрав уточнил, что изменится при лицензировании клиник, делающих аборты

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вводимое с 12 декабря лицензирование клиник, проводящих аборты, не создаст проблем для этих медорганизаций, их число не сократится, зато такая мера обезопасит пациентов, заявила РИА Новости главный акушер-гинеколог РФ, академик РАН, профессор Лейла Адамян.
"Указанная мера принимается с целью упорядочения процедуры искусственного прерывания беременности, оптимизация статистической отчетности, а также совершенствование государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, процедура лицензирования начнется 12 декабря 2017 года", — рассказали РИА Новости в Минздраве РФ.
В ведомстве отметили, что Минздрав уделяет большое внимание профилактике абортов.
"Благодаря работе при женских консультациях и родильных домах более 1,5 тысяч кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи число абортов за 5 лет снизилось на 25% – почти на 250 тысяч случаев", — заявили в ведомстве.
Адамян убеждена, что клиники не пострадают от вводимых мер.
Эксперт добавила, что никакого риска возникновения подпольных организаций нет.
"Число абортов снизилось значительно, в министерстве здравоохранения приняты беспрецедентные меры по снижению числа абортов. К ним относится неделя тишины: если женщина приходит до 12-11 недель делать аборт, то ей дается время, чтобы подумать. Делается ультразвук, показывается сердцебиение плода, а вдруг она ошиблась в чем-то, вдруг это влияние стресса, необдуманное решение", — добавила Адамян.
Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл ранее подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. По его словам, запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом РПЦ считает целесообразным их вывод из системы ОМС.