ГД приняла закон, упрощающий подачу заявления в ЗАГС в электронной форме

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект, который упрощает процедуру подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.

При подаче заявления в ЗАГС в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг предлагается исключить необходимость представления одновременно с заявлением скан-копий документов, удостоверяющих личность, и скан-копий документов, подтверждающих расторжение предыдущего брака.

Ожидается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.