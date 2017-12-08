Около трети россиян винят чиновников в нарушении своих прав, заявили в СПЧ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Результаты ежегодных социологических исследований свидетельствуют, что около трети россиян винят в нарушении своих прав и свобод чиновников, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Наши ежегодные социологические опросы по всероссийской выборке неизменно показывают: около трети респондентов винят именно чиновников в нарушении их прав и свобод", — сказал Федотов в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня прав человека.