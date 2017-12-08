РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Госдума приняла во II чтении закон об ужесточении наказания за живодерство

11:3308.12.2017
(обновлено: 11:39 08.12.2017)
05041
© Depositphotos / JuhkuБездомная собака. архивное фотоБездомная собака. архивное фото
© Depositphotos / Juhku

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ребёнок гладит котенка. Архивное фото
© Fotolia / vasilisa_k
"Сниму убийство котика". Кто торгует видео с истязаниями животных

Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов.

Согласно проекту закона, за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, предусматривается наказание до трех лет лишение свободы (по действующей редакции наиболее строгим видом наказания за данное преступление является арест на срок до 6 месяцев, в том числе и за совершенное в присутствии малолетнего).

За то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том в СМИ или в интернете, или в отношении нескольких животных, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Какого наказания заслуживают живодеры?
Результаты

  • 11.1%

    Крупного денежного штрафа

  • 11.9%

    Принудительных работ

  • 56.8%

    Лишения свободы

  • 20.2%

    Это больные люди, их нужно лечить
Все опросы
Голосовать
При этом отмечается, что указанные санкции не распространяются на забой сельскохозяйственных животных, в том числе при совершении религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий, случаи гибели и увечья охотничьих ресурсов при осуществлении охоты, умерщвления животных специалистом в области ветеринарии при наличии соответствующих ветеринарных показаний, на использование животных научными работниками в их профессиональной деятельности.

Комментируя рассматриваемый в пятницу законопроект (статья 245 УК РФ), председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды  Владимир Бурматов отметил, что удалось добиться существенного ужесточения ответственности для живодеров и догхантеров.

"Мы сделали целый ряд очень важных шагов вперед. Во-первых, срок лишения свободы за живодерство устанавливается до пяти лет тюрьмы. Во-вторых, мы вводим наказание для догхантеров, то есть ответственность за убийство нескольких животных. В-третьих, ужесточается уголовная ответственность за садистские действия в отношении животных. В-четвертых, вводится дополнительная ответственность за публичную трансляцию фактов живодерства в сети интернет. В-пятых, ужесточается наказание за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних", —  отметил Бурматов.

По словам парламентария, эти меры должны, в том числе, выполнять превентивную функцию, останавливая от совершения противоправных действий потенциальных преступников.

"Раньше, когда за живодерство грозил максимум незначительный штраф, преступники ощущали свою безнаказанность, что порождало еще большее количество преступлений, и ситуация приобретала характер эпидемии. Сейчас сама перспектива оказаться на пять лет в тюрьме за жестокое убийство животных остановит многих потенциальных преступников", — добавил Бурматов.

Депутат также отметил важность того, что удалось переквалифицировать преступления в отношении животных в категорию средней степени тяжести. Ранее они считались незначительными преступлениями.

"Это не просто формулировка, это серьезно меняет порядок оперативно-следственных действий в отношении преступников и расширяет возможности полиции при расследовании таких преступлений. Теперь расследованием преступлений в отношении животных будут заниматься следователи, а не дознаватели, как раньше. Преступников и живодеров теперь можно будет помещать в СИЗО, а не отпускать домой, как это происходило до этого. Увеличивается срок расследования таких преступлений, а, значит, — серьезно повышаются шансы их раскрытия и поимки", — пояснил депутат.

Котенок на улице
© Fotolia / Artifirsov
Сегодня котенок — завтра ребенок: живодеров надо лечить или сажать?
Парламентарий отметил, что поправки в статью 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации были обсуждены с зоозащитниками, для чего в Государственной Думе на прошлой неделе был организован круглый стол с участием общественных и зоозащитных организаций. Бурматов подчеркнул, что тема защиты животных сейчас стала одной из наиболее важных в работе комитета, и ужесточением ответственности для живодеров дело не ограничится. Так, депутат напомнил, что на днях в Государственную Думу был внесен законопроект о запрете в России контактной притравки.

Кроме того,  устанавливается  повышенная уголовная ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, их частей и производных, совершенные с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете.

Эти деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена