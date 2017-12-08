Госдума приняла во II чтении закон об ужесточении наказания за живодерство

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы.

Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов.

Согласно проекту закона, за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, предусматривается наказание до трех лет лишение свободы (по действующей редакции наиболее строгим видом наказания за данное преступление является арест на срок до 6 месяцев, в том числе и за совершенное в присутствии малолетнего).

За то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том в СМИ или в интернете, или в отношении нескольких животных, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

Принудительных работ

Лишения свободы

Это больные люди, их нужно лечить Результаты 11.1% Крупного денежного штрафа

11.9% Принудительных работ

56.8% Лишения свободы

20.2% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

При этом отмечается, что указанные санкции не распространяются на забой сельскохозяйственных животных, в том числе при совершении религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий, случаи гибели и увечья охотничьих ресурсов при осуществлении охоты, умерщвления животных специалистом в области ветеринарии при наличии соответствующих ветеринарных показаний, на использование животных научными работниками в их профессиональной деятельности.

Комментируя рассматриваемый в пятницу законопроект (статья 245 УК РФ), председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что удалось добиться существенного ужесточения ответственности для живодеров и догхантеров.

"Мы сделали целый ряд очень важных шагов вперед. Во-первых, срок лишения свободы за живодерство устанавливается до пяти лет тюрьмы. Во-вторых, мы вводим наказание для догхантеров, то есть ответственность за убийство нескольких животных. В-третьих, ужесточается уголовная ответственность за садистские действия в отношении животных. В-четвертых, вводится дополнительная ответственность за публичную трансляцию фактов живодерства в сети интернет. В-пятых, ужесточается наказание за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних", — отметил Бурматов.

По словам парламентария, эти меры должны, в том числе, выполнять превентивную функцию, останавливая от совершения противоправных действий потенциальных преступников.

"Раньше, когда за живодерство грозил максимум незначительный штраф, преступники ощущали свою безнаказанность, что порождало еще большее количество преступлений, и ситуация приобретала характер эпидемии. Сейчас сама перспектива оказаться на пять лет в тюрьме за жестокое убийство животных остановит многих потенциальных преступников", — добавил Бурматов.

Депутат также отметил важность того, что удалось переквалифицировать преступления в отношении животных в категорию средней степени тяжести. Ранее они считались незначительными преступлениями.

"Это не просто формулировка, это серьезно меняет порядок оперативно-следственных действий в отношении преступников и расширяет возможности полиции при расследовании таких преступлений. Теперь расследованием преступлений в отношении животных будут заниматься следователи, а не дознаватели, как раньше. Преступников и живодеров теперь можно будет помещать в СИЗО, а не отпускать домой, как это происходило до этого. Увеличивается срок расследования таких преступлений, а, значит, — серьезно повышаются шансы их раскрытия и поимки", — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что поправки в статью 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации были обсуждены с зоозащитниками, для чего в Государственной Думе на прошлой неделе был организован круглый стол с участием общественных и зоозащитных организаций. Бурматов подчеркнул, что тема защиты животных сейчас стала одной из наиболее важных в работе комитета, и ужесточением ответственности для живодеров дело не ограничится. Так, депутат напомнил, что на днях в Государственную Думу был внесен законопроект о запрете в России контактной притравки.

Кроме того, устанавливается повышенная уголовная ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, их частей и производных, совершенные с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете.

Эти деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.