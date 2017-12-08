Милонов предложил ограничить работу елочных базаров в России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов готовит к внесению в нижнюю палату парламента документ, значительно ограничивающий предновогоднюю продажу срубленных елей в России.

"Ежегодно в канун наступления Нового года в нашей стране организуются сотни и тысячи легальных и полулегальных "елочных базаров", на которых продаются всевозможные ели, сосны и другие хвойные породы деревьев. Без исключения, все это срубленные деревья, которые выбрасываются на помойку после встречи Нового года", — цитирует Милонова его пресс-служба.

По мнению парламентария, такая практика наносит значительный ущерб экологии России и формирует у населения расточительное отношение к природе. Он отметил, что выбрасывают и купленные, и не распроданные ели. "Сотни тысяч срубленных деревьев, которые могли бы восполнять наши леса и радовать людей, находясь в живой природе, бездумно и жестоко уничтожаются", — подчеркнул депутат, предложив заменить продажу срубленных деревьев на продажу живых хвойных в горшках, которые затем можно высадить в лесу.

Милонов также отметил, что стоимость срубленной живой ели сравнялась со стоимостью искусственной, которую можно использовать несколько лет. "А если кто-то хочет поставить себе в квартиру именно живую елку — пускай покупает себе дерево, у которого будет шанс быть высаженным в лесу или в клумбе перед домом", — добавил он.