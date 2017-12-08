Закон РФ о СМИ-иноагентах не затрагивает свободу слова, заявили в МИД

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Причисление ряда американских СМИ к иноагентам является ответной мерой на действия Вашингтона и не затрагивает принципы свободы слова, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

"Данный шаг является лишь ответной реакцией на действия США в отношении российской телекомпании RT и радиостанции Sputnik и ни в коей мере не затрагивает принципа свободы слова", — подчеркнул российский дипломат.

Во вторник Минюст России включил в список "иностранных агентов" девять СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии" и "Фактограф".

Согласно российскому закону, "иностранными агентами" могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Такие поправки о статусе СМИ — "иностранных агентов" стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America "иностранным агентом".