Чайка рассказал об ущербе от коррупционных преступлений в России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в стране за 2015-2017 годы превысил 148 миллиардов рублей.

"Как следует из результатов расследования уголовных дел, размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 миллиардов рублей", — сообщил он в интервью газете " Коммерсант ".

По словам Чайки, добровольно погашенный ущерб составил более 11 миллиардов рублей. Также было изъято и арестовано имущество коррупционеров на сумму более 78 миллиардов рублей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений, которые расследует в текущем году возглавляемое им ведомство, составил 10,3 миллиарда рублей.