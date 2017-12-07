МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Олимпиада для студентов "Я — профессионал" рассчитана на длительный период, и через пару лет количество специальностей в ней вырастет с нынешних 27 до 60, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Крайне важно, что с учетом того интереса, который есть к этому проекту и подобным проектам, очевидно — так изначально президентом и ставилась задача — что это не может быть разовым проектом, это не может делаться один раз. Должна быть система, которая разворачивается на длительный период вперед", — сказал Кириенко.

По его словам, есть "дорожная карта" того, как будет развиваться этот проект.

"Уже понятно — сейчас у нас 27 специальностей, по которым олимпиада, будет 40 в следующем учебном году и будет 60 через учебный год. То есть мы выходим на 60 профессий, по которым будут проводиться олимпиады. Это очень важно. Мне кажется, что это очень правильная и важная вещь. Это означает, что для ребят, которые не успели, или кому не удастся все, на что они способны, в этом году, у них открывается возможность", — добавил Кириенко.

"Я — профессионал" — это олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Попав в число лучших, участник сможет зарекомендовать себя перед работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.

Олимпиада "Я — профессионал" — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания "Яндекс", партнер — группа компаний "Просвещение".