Кириенко рассказал о главных ценностях молодежи

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Образование и возможность самореализации является главной ценностью, которая сейчас востребована у молодежи, считает первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Я хочу всех организаторов проекта "Я профессионал" поздравить. Старт показал, что уже 270 тысяч зарегистрировавшихся, которые пришли не за распределением подарков, а на довольно сложное испытание, где и вопросы сложные, и задания будут сложные. Это говорит о том, что главная ценность, которая востребована у молодежи, — это образование и возможность самореализации… Всеми проектами "Россия — страна возможностей", олимпиадами "Я профессионал" полностью подтверждается", — сказал Кириенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, благодаря активному участию в проекте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и российского бизнеса конкурсные задания получились реалистичными.

"Конечно, та цель, которую президент страны Владимир Путин ставил при запуске программы "Россия страна возможностей", — это создание системы вертикальных лифтов, в рамках которых ребята могут себя реализовать вне зависимости от того, кто их родители и сколько денег в семье, а исключительно за счет своего таланта, знаний, трудолюбия", — добавил Кириенко.

"Я — профессионал" — это олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Попав в число лучших, участник сможет зарекомендовать себя перед работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру. По данным организаторов, задания олимпиады рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов, но испытать себя может любой желающий. Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в своих портфолио.

Олимпиада "Я — профессионал" — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания "Яндекс", партнер — группа компаний "Просвещение".