Опрос: Две трети российской молодежи готовы проголосовать за Путина

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Почти 70% российской молодежи готовы проголосовать на выборах президента в 2018 году за действующего главу государства Владимира Путина, при этом 75% считают его идеальным президентом и почти половина ему доверяет, следует из результатов опроса Центра социологии студенчества, поступивших в распоряжение РИА Новости.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Согласно результатам опроса, молодежь ожидала выдвижения Путиным своей кандидатуры на грядущих президентских выборах и готова проголосовать за него. В том, что действующий глава государства будет баллотироваться на выборах в 2018 году, были полностью уверены 60% опрошенных, считали это вероятным — 3% респондентов. При этом 67% заявили, что готовы проголосовать за Путина, а 16% — сомневаются.

Согласно результатам опроса, 75% молодых людей ответили, что Путин соответствует их представлениям об идеальном президенте России. Почти половина респондентов (46%) заявила, что доверяет нынешнему президенту, и убеждена, что он успешно справляется с решением проблем государства. Треть опрошенных (32%) ответила, что не видит никого, на кого они еще могли бы положиться, кроме современного лидера России. Еще 16% считают, что народное доверие Путину связано с надеждой на преобразования в стране в будущем.

Каким должен быть президент

Согласно опросу, на посту президента России большинство молодых людей желает видеть прежде всего "общественного деятеля" (42%) или главу политической партии (39%). Так как у респондентов была возможность выбрать одновременно несколько вариантов ответа, потенциальный кандидат вполне может совмещать оба этих статуса. Треть (31%) также отметила вариант "военный/представитель силовых ведомств". Почти столько же – 30% — считают наиболее достойным кандидатом на президентское кресло представителя региональных элит: главу региона или города. Деятели культуры, журналисты и представители религиозных организаций, по мнению российской молодёжи, не готовы занять президентский пост. За каждый из этих вариантов проголосовало всего 3% опрошенных.

По мнению молодежи, президент России, прежде всего, должен быть честным и ответственным. Эти качества как обязательные для идеального президента указали 33% и 19% соответственно. Еще 17% считают, что важное качество идеального президента – справедливость. Кроме того, в топ-5 качеств идеального президента вошли патриотизм и ум.

Кроме того, 71% молодёжи уверен в том, что президент должен в чём-то соглашаться с текущим политическим курсом, но в чём-то выступать и против. Всего 7% считают, что идеальный президент должен находиться в полной оппозиции к текущему политическому курсу.

Также 19% респондентов отметили борьбу с коррупцией как приоритетную задачу для идеального президента в своих ответах на соответствующий открытый вопрос. Следующие два пункта повестки идеального президента, по мнению российской молодежи, — повышение зарплат (17%) и социальных выплат (14%). Сразу за ними следует реформирование системы образования – 9% молодёжи считают это задачей первой необходимости для идеального президента.

Помимо этого, в том, что Россией должен управлять мудрый политик, настоящий "отец нации", убеждены 57% респондентов. Роль энергичного преобразователя страны оказалась менее востребованной, за неё высказались 23%.

Согласно результатам опроса, в молодежной среде выявлен абсолютный запрос на компетентную президентскую команду. По мнению большинства молодёжи (62%), рекрутировать кадры в команду президента стоит в экспертном сообществе, из числа учёных, юристов и экономистов. Еще 37% считают, что в команде президента должны присутствовать люди из силовых ведомств и армии, чуть меньше – 34%, видят в команде президента публичных политиков. А вот кого идеальный президент не должен включать в свою команду, по мнению большей части молодёжи, так это своих знакомых друзей и родственников. За этот вариант высказался всего 1% опрошенных.

Президент для молодежи

Согласно результатам опроса, молодежь интересуется деятельностью президента, получая информацию с помощью интернет-СМИ и телевидения. Всего 39% и 32% опрошенных соответственно "скорее интересуются" и "безусловно, интересуются" деятельностью президента. Среди источников информации – интернет, а именно новостные, аналитические и официальные сайты, занял первое место, набрав 34%. Тем не менее, телевидение в качестве источника информации о деятельности президента почти не отстаёт — этот вариант ответа выбрали 33% опрошенных.

При этом больше половины молодых людей (53%) заявили, что их интересуют планы Путина на будущее. Также в топ-3 вошли подробности его биографии до президентства и предпочтения в литературе, кино и музыке. О том, как жил действующий президент до того, как возглавил государство, хотели бы знать 29%, а о его хобби и вкусах – 21%. Меньше всего опрошенных (12%) хотели бы знать подробности личной жизни президента: о его отношениях с семьёй и друзьями.

По мнению участников опроса, наиболее эффективный формат взаимодействия президента с молодёжью – живые встречи. Лучшими способами для такого общения респонденты назвали посещение учебных заведений (43%), встречи с представителями молодёжных организаций (43%), а также визиты на молодёжные форумы (35%) – большинство из опрошенных нами молодых людей считают самыми эффективными способами взаимодействия президента с молодёжью.

Также опрошенные предложили президенту больше обращать внимание на дискуссионные мероприятия, посвящённые молодёжной политике (32%), и привлекать молодёжь к участию в собственных мероприятиях федерального масштаба (22%), таких как послание Федеральному собранию РФ, ежегодная пресс-конференция или Прямая линия с населением. А вот контакты с популярными блогерами или музыкантами менее всего востребованы в контексте непосредственного взаимодействия главы государства и молодежи. За эти варианты проголосовало всего по 4% опрошенных.

Об исследовании

Центр социологии студенчества с сентября по декабрь 2017 года провел онлайн-опрос "Президент мечты". Первый блок вопросов был сосредоточен вокруг представлений студенческой молодежи об идеальном президенте России, второй блок исследования посвящен непосредственно отношению молодежи к действующему президенту России Владимиру Путину.

Всего в опросе приняли участие более 4 тысяч молодых людей по всероссийской выборке. Ссылка на опрос распространялась в студенческих сообществах и группах вузов и ссузов в социальных сетях ("ВКонтакте", Instagram, Twitter, Facebook) более чем в 50 регионах России.

Центр социологии студенчества (ЦСС) начал свою работу в октябре 2016 года. Совместно с крупнейшими отечественными исследовательскими компаниями и научными центрами Центр организует и проводит социологические исследования, направленные на изучение взглядов и образа жизни российской молодёжи.