Глава Ивановской области: МОК смешивает спорт и политику

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Решение МОК о дисквалификации ОКР противоречит принципу отделения спорта от политики, считает врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Спортсмены наши трудятся и доблестно добиваются результата. Но произошло то, что к сожалению, спорт на наших с вами глазах оказался вовлечен в политику. Об этом читал в учебниках истории, а теперь мы наблюдаем это воочию. Настоящий спорт должен быть вне политики. Мы именно исходя из этого и должны работать", — привели в пресс-службе правительства региона слова Воскресенского.

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