Исследование показало, устраивает ли россиян качество медицинской помощи

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 50% россиян устраивает качество медицинской помощи и лишь 19,9% не удовлетворены им, рассказала первый заместитель директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения министерства здравоохранения Российской Федерации Юлия Михайлова, ссылаясь на данные исследования, проведенного институтом.

"Уровень удовлетворенности населения полученной медицинской помощью в полной мере по городу составляет 55,7%, по селу — 50,6%, в общем итоге получается 54%. Инертная часть, люди, оценившие уровень как удовлетворительный — всего 13% (по городу 9,4%, по селу 20,7)", — рассказала Михайлова в ходе пресс-конференции на тему: "Оценка состояния здравоохранения российскими гражданами" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По данным эксперта, больше всего на оценку населением системы здравоохранения влияет помощь амбулаторно-поликлинических учреждений, скорая помощь, далее следуют межрайонные центры и лечение в стационарах.

По словам Михайловой, среди тех респондентов, кто не удовлетворён медицинской помощью, большинство вообще не испытали никаких сложностей при обращении в организации здравоохранения, то есть они оценивали систему здравоохранения в целом, а не конкретные услуги.

"Мы сосредоточили внимание на 19,9%, 240 респондентов — тех, кто не удовлетворен. Чем же они недовольны? Из них каждый пятый получил медицинскую помощь без всяких проблем, но он все равно негативно оценил систему здравоохранения", — подчеркнула она.

Эксперт рассказала, что на втором месте среди ответов о том, что именно не устроило пациентов, находится отказ или длительное ожидание госпитализации, на третьем — необходимость оплачивать дополнительные исследования, расходные материалы. Также участники исследования недовольны отсутствием или незначительностью улучшений состояния во время лечения. На пятом месте находятся сложности в записи на прием к врачу. В целом недовольные респонденты оценивали формальное отношение персонала к пациенту, ограничения в диагностических исследованиях, сложности с выпиской льготных лекарств у врача, отсутствие необходимого врача в поликлинике и отсутствие лекарственных средств, выписываемых по льготным рецептам.

По ее словам, наиболее низкие оценки удовлетворенности здравоохранением среди лиц, обращавшихся в частные структуры, вызывавших скорую медицинскую помощь, обращавшихся в межрайонный центры, а также специализированные центры разного уровня.

Эксперт также сообщила, что позитивные изменения в доступности первичной медицинской помощи видят 40,8% городских жителей и 46,7% сельских.

Исследование прошло методом анкетирования, участие в нем приняли 1625 респондентов во всех федеральных округах России.