Совфед проведет мониторинг применения закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет Федерации проведёт мониторинг применения закона о СМИ-иноагентах, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя решение Минюста о включении в перечень иноагентов девяти СМИ США.

"Принятие подзаконного акта направлено на формирование правовой базы, регулирующей деятельность СМИ-иноагентов. Необходимые правовые нормы закреплены Федеральным законом о СМИ-иноагентах. Парламентарии планируют осуществлять мониторинг его применения", — цитирует Клишаса пресс-служба Совфеда.

По словам Клишаса, в конституционном комитете поддерживают решение Минюста.

"Эти меры направлены на информирование о деятельности иностранных СМИ в интересах иностранного государства. Включение иностранных СМИ в реестр иноагентов не предполагает ограничений и запретов их деятельности", — подчеркнул сенатор.

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время. Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".