В Дагестане работают над возвращением женщин и детей из Ирака

МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Дагестане работает над вопросом возвращения россиянок и их детей из женской тюрьмы Багдада домой по отработанной схеме, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Марина Ежова.

Ранее РИА Новости опубликовало поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Всего в нем значится 25 женщин и 75 детей — это выходцы из разных регионов страны: Москвы, Башкирии, Екатеринбурга, Пензенской области, Нижневартовска, Тюмени, Волгоградской области, Ярославской области, однако большую часть составляют уроженцы Дагестана — 11 женщин и 28 детей.

"Мы, конечно, знаем (про российских женщин, находящихся в тюрьме Багдада — ред.), потому что мы работаем одновременно, мы работаем вместе. Естественно, всеми данными мы обмениваемся, это большая коллегиальная работа. И эта информация в том числе для узкого круга специалистов, но находится в общем доступе", — рассказала Ежова.

Она отметила, что возвращать россиянок будут по отработанной схеме. "Что собираемся делать? Работать точно так же по отработанной схеме. Механизм рабочий, на протяжении нескольких месяцев показывает свою эффективность: люди возвращаются потихонечку, дети приходят в себя, невиновные отпускаются, виновные наказываются, больные лечатся, здоровые учатся и так далее. Так будет и впредь, и я уверяю, всем детям будет оказана максимальная помощь", — сказала омбудсмен.

Ежова добавила, что иракские власти обещают работать над делом каждого россиянина "адресно", что все будет индивидуально. "Что касается детей, власти Ирака и Сирии неоднократно убеждали нас, что детям стараются максимально создать минимум тех условий, которые должны быть: питание, медицинская помощь. По крайней мере пока еще ни одного обращения о жестокости обращении ни с ребенком ни со взрослым со стороны властей не было зарегистрировано. Поэтому у нас оснований для какой-то паники нет. Если они, не дай бог, будут, то, конечно же, это уже будет совсем другая история", — отметила она.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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