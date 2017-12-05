В Дагестане работают над возвращением женщин и детей из Ирака

МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Дагестане работает над вопросом возвращения россиянок и их детей из женской тюрьмы Багдада домой по отработанной схеме, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Марина Ежова.
"Мы, конечно, знаем (про российских женщин, находящихся в тюрьме Багдада — ред.), потому что мы работаем одновременно, мы работаем вместе. Естественно, всеми данными мы обмениваемся, это большая коллегиальная работа. И эта информация в том числе для узкого круга специалистов, но находится в общем доступе", — рассказала Ежова.
Она отметила, что возвращать россиянок будут по отработанной схеме. "Что собираемся делать? Работать точно так же по отработанной схеме. Механизм рабочий, на протяжении нескольких месяцев показывает свою эффективность: люди возвращаются потихонечку, дети приходят в себя, невиновные отпускаются, виновные наказываются, больные лечатся, здоровые учатся и так далее. Так будет и впредь, и я уверяю, всем детям будет оказана максимальная помощь", — сказала омбудсмен.
На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.
Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.
*Террористическая организация, запрещенная в России.