Список СМИ-иноагентов пока не будет расширяться, заявил сенатор Климов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Минюст признал иноагентами девять СМИ Список СМИ-иноагентов Минюста РФ в ближайшее время, скорее всего, расширяться не будет, для этого нет оснований, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Думаю, что расширяться (список) пока не будет. Наши меры были абсолютно зеркальными в ответ на притеснение российских СМИ в США, и если ничего нового с той стороны здесь не произойдет, у нас нет оснований расширять этот список", — заявил Климов.