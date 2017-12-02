В Минкомсвязи назвали причины перебоев в работе мобильной связи в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Неполадки на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) стали причиной перебоев в передаче данных абонентов мобильных операторов на полуострове, сказал РИА Новости министр связи, информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский.

В субботу вечером во многих районах Крыма ощущаются перебои в услуге передачи данных операторами мобильной связи.

"Перебои связаны с проблемами на магистральной волоконной линии связи. Идут ремонтные работы, передача данных должна быть восстановлена до конца этого дня", — сказал Полонский.

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