"Объединение перевозчиков России" получало деньги из ФРГ, сообщил источник

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Внеплановая проверка Минюста выявила, что "Объединение перевозчиков России" получало иностранное финансирование от четырех граждан Германии, сообщил РИА Новости источник в министерстве.

Ранее Минюст проинформировал, что организация грузоперевозчиков включена в реестр иностранных агентов по итогам внеплановой проверки. Координатор организации в Петербурге Сергей Владимиров отмечал, что перевозчики намерены оспаривать решение Минюста РФ. По его словам, в организации нет ни одного иностранного гражданина, и она не получает никакого иностранного финансирования.

Источник в министерстве заявил РИА Новости, что проверка организации проведена на основании поступившего в Минюст обращения.

"Проверкой установлено, что в 2017 году организация получала иностранное финансирование от физических лиц – четырех граждан Германии. Иностранное финансирование в том числе подтверждалось документами, представленными организацией в ходе проверки", — сказал собеседник агентства. По словам источника, анализ официальных материалов организации показал, что она занимается политической деятельностью.

Он отметил, что объединение участвует в организации и проведении митингов и собраний, выступает с публичными обращениями к государственным органам, их должностным лицам, в том числе направленным на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов. Кроме того, объединение распространяет мнения о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике и формирует общественно-политические взгляды и убеждения, в том числе путем опросов, социологических исследований, вовлекает граждан в политическую деятельность.

Согласно закону "О некоммерческих организациях", под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, понимается российская НКО, которая получает деньги и иное имущество от иностранных источников и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности на территории РФ. "В ходе проведения проверки Минюстом России установлено наличие признаков деятельности организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Организация подлежит включению в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", — сказал собеседник агентства.

Источник в Минюсте отметил, что представители объединения для вручения акта проверки не явились, акт был направлен по почте в день его составления.