"Объединение перевозчиков России" получало деньги из ФРГ, сообщил источник

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Внеплановая проверка Минюста выявила, что "Объединение перевозчиков России" получало иностранное финансирование от четырех граждан Германии, сообщил РИА Новости источник в министерстве.
Ранее Минюст проинформировал, что организация грузоперевозчиков включена в реестр иностранных агентов по итогам внеплановой проверки. Координатор организации в Петербурге Сергей Владимиров отмечал, что перевозчики намерены оспаривать решение Минюста РФ. По его словам, в организации нет ни одного иностранного гражданина, и она не получает никакого иностранного финансирования.
Источник в министерстве заявил РИА Новости, что проверка организации проведена на основании поступившего в Минюст обращения.
"Проверкой установлено, что в 2017 году организация получала иностранное финансирование от физических лиц – четырех граждан Германии. Иностранное финансирование в том числе подтверждалось документами, представленными организацией в ходе проверки", — сказал собеседник агентства. По словам источника, анализ официальных материалов организации показал, что она занимается политической деятельностью.
Источник в Минюсте отметил, что представители объединения для вручения акта проверки не явились, акт был направлен по почте в день его составления.