Минюст включил "Объединение перевозчиков России" реестр НКО-иноагентов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Общероссийская организация "Объединение перевозчиков России" включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте Минюста РФ.
"В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение перевозчиков России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Минюстом РФ внеплановой документарной проверки.