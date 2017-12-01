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Общество

В СФ представили систему оповещения по поиску детей на основе блокчейна

12:4501.12.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Архивное фотоЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям презентовал систему оповещения по поиску детей на основе блокчейна.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Презентация первой, тестовой версии состоялась в пятницу в Совете Федерации на круглом столе, посвященном поиску пропавших детей. Презентованная система позволяет оповестить всех граждан в заданном квадрате поиска. Информация будет распространяться с помощью sms-сообщений и мобильных приложений, будут указываться приметы пропавшего ребенка.

"Ежегодно в России пропадает порядка 45 тысяч детей, около 10 тысяч объявляются в розыск, из них более 2 тысяч — малолетние. В среднем 1,5 тысячи детей остаются в розыске на следующий год. Самая частая причина пропажи детей в России, по мнению экспертов, – самовольный уход из дома или детских учреждений. Подавляющее большинство пропавших детей возвращаются сами, либо их находят спасатели или поисковые отряды", — сообщила замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

По ее словам, большая часть людей пропадает в городской среде. "Полагаю, что представленная система оповещения значительно упростит поиск детей и появится возможность оперативно подключать к процессам поиска большое количество граждан", — отметила сенатор.

Найденные дети
© Фото : предоставлено ВПСО "Ангел" и ПСО "Лиза Алерт"
"Мы всегда ищем живых": специалисты и волонтеры о поисках пропавших детей
Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская отмечает, что главное в вопросах поиска детей – это оперативность. "Каждая потерянная минута – неоправданный риск для ребенка. Время является самым важным ресурсом, когда речь заходит о потерявшихся детях", — сказала она.

Мильская пояснила, что организация смогла разработать систему на базе платформы Universa Blockchain, которая позволяет практически мгновенно оповестить всех граждан в заданном квадрате поиска. "Информация будет распространяться с помощью sms-сообщений и мобильных приложений", — уточнила эксперт.

"При этом людям сразу будут сообщаться приметы потерявшегося ребенка, например, во что он был одет, другая необходимая информация. У пользователей будет возможность сообщить о местонахождении ребенка, совершить бесплатный звонок на горячую линию Национального центра", — отметила представитель центра.

Предоставлено поисково-спасательным отрядом Лиза Алерт
© Фото : предоставлено поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт"
Куда уходят дети: будни поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Также будет предоставлен выбор возможных сценариев участия граждан в поиске, таких как печать и расклейка ориентировок, возможность предоставления транспортного средства для перевозки волонтеров и другие.

"Это значительно упрощает работу координатора непосредственно в процессе поиска. Предполагается, что рассылка сообщения о пропавшем ребенке будет производиться по согласованию с МВД, очень важно не помешать работе профессионалов", — уточнила Мильская.

Также будет создан внутренний интерфейс для представителей ведомств и координаторов поиска, туда планируется добавлять и обрабатывать информацию во время поисковых работ. "Таким образом, поиски будут начинаться значительно быстрее, а количество вовлеченных людей вырастет во много раз", — уверена она.

Поисково-спасательные работы отряда Лиза Алерт. Архив
© РИА Новости / Вера Костамо
Похищенные дети: три часа до смерти
По данным Национального Центра, в России ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч – несовершеннолетних. В большинстве случаев силами правоохранительных органов и при активном участии волонтерских организаций пропавшего удается найти в течение трех дней после его исчезновения. Если же за это время установить местонахождения пропавшего не удается, человека объявляют в розыск.

Исходя из поступивших заявлений о пропавших на номер 112, в МЧС, МВД или поисковые отряды, в безлюдной местности ежегодно пропадают около 20 тысяч человек, из которых порядка 500 детей (по сведениям МЧС). Из них 98% либо найдены спасателями и поисковыми отрядами, либо сами возвращаются домой. Но до 1000 человек ежегодно погибают в лесу или иной безлюдной территории, не найдя помощи. Из них 3-5% человек — это дети (по сведениям Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям).

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