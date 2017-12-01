Минздрав разработал законопроект о создании регистра доноров

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минздрав России разработал законопроект о создании регистра доноров и электронной базы по отказам от донорства при жизни, заявил главный трансплантолог ведомства, руководитель Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье.

По его словам, правительство должно внести законопроект в Госдуму в декабре. "Уже есть договоренность с комитетом по здоровью Государственной Думы, они его ждут", — сказал главный трансплантолог.

Он рассказал, что законопроект прорабатывается уже в течение пяти лет. Это связано с тем, что документ широко охватывает все ступени, которые нужно пройти медику, занимающемуся вопросами донорства.

Готье напомнил, что трансплантация в России регулируется законом 1992 года, и есть момент, который нужно в нем исправить, — создать возможность прижизненной фиксации волеизъявления гражданина о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов.

"Это нужно, чтобы не терять донорских возможностей, чтобы каждый умерший был зарегистрирован и исследован с точки зрения возможности использования его органов в качестве донорских", — пояснил Готье.

Готье уверен, что с помощью нового закона удастся не только создать регистратор волеизъявлений, но и огромную электронную базу по всем аспектам донорства, в том числе регистр доноров, регистр донорских органов.

Специалист также подчеркнул, что любые действия в отношении донорских органов должны быть прозрачны и задокументированы.